Πρωτάθλημα με τους Ουόριορς θα διεκδικήσει ο Γιόνας Γερέμπκο, παίρνοντας την απόφαση να πάει στο Γκόλντεν Στέιτ.

Ο πρώην παίκτης των Σέλτικς έζησε την πρώτη μέρα του σαν Warrior και ανέφερε πως τίποτα δεν είναι αδύνατο.

«Πάντα πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου», ήταν τα λόγια του

"You always have to believe in yourself, nothing is impossible."

All-access look at @JonasJerebko 's first day in the Bay pic.twitter.com/gtkNbFtTHz

— Golden State Warriors (@warriors) 17 Ιουλίου 2018