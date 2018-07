Nίκη-θρίλερ στην δεύτερη παράταση οι Λέικερς! (vids)

Εκπληκτικό ματς ανάμεσα σε Καβς και Λέικερς για το Summer League.

H ομάδα του Λος Άντζελες κατάφερε να πάρει... το θρίλερ, αφού επιβλήθηκε με 112-109 στην δεύτερη παράταση του Κλίβελαντ.

Για τους νικητές ο Χαρτ είχε 37 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Μιχάιλιουκ μέτρησε 31 με 6/11 τρίποντα.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Σέξτον είχε 27 και τους Χόλαντ και Άρτις να προσθέτουν από 17.

Έτσι η νυν ομάδα του ΛεΜπρόν νίκησε την πρώην και πέρασε στον τελικό του Summer League.

