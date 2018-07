Το... πήρε πάνω του το ματς των Σίξερς με τους Μπακς ο Φουρκάν Κορκμάζ.

Ο Τούρκος σημείωσε 19 πόντους μαζί με το γκολ-φάουλ νίκης και επέτρεψε στη Φιλαδέλφεια να βρεθεί στα playoffs του Summer League.

Απολαύστε τον

Furkan Korkmaz goes for 19 as the @sixers win a thriller to advance in the #NBASummer playoffs! pic.twitter.com/zzTlSYqWhJ

— NBA (@NBA) 15 Ιουλίου 2018