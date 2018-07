Στους Νετς ο Ναπίερ (pic & vid)

Οι Μπλέιζερς δεν κατέθεσαν προσφορά στον Σαμπάζ Ναπίερ παρά το γεγονός ότι ο αναπληρωματικός τους πόιντ γκαρντ έκανε πέρσιτη καλύτερη σεζόν της καριέρας του με ρεκόρ 8.7 πόντους, 1.1 κλεψίματα σε 20.7 λεπτά μέσο όρο.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Adrian Wojnarowski ο μέχρι πρότινος free agent γκαρντ συμφώνησε με τους Νετς για διετές συμβόλαιο με team option για τον δεύτερο χρόνο.

Free agent guard Shabazz Napier has agreed to a two-year deal with the Brooklyn Nets, league sources tell ESPN. Napier, 27, had his best pro season with the Blazers last year.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 14 Ιουλίου 2018