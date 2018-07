«Τwo-way contract με τους Τζαζ ο Μήτρου-Λονγκ» (pic)

Eυχάριστα νέα για τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο παίκτης συμφώνησε με τους Τζαζ και θα υπογράψει two-way contract.

Αυτό το συμβόλαιο το υπογράφουν παίκτες που θα αγωνίζονται κατά βάση στην G-League, ενώ δεν θα πρέπει να βρίσκονται πάνω από 45 ημέρες στο ΝΒΑ με την ομάδα τους.

Πέρυσι είχε 18 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, και 4.6 ασίστ ανά ματς στη G-League με τους Salt Lake City Stars.

Sources: Guard Naz Mitrou-Long has agreed to a two-way NBA contract with the Utah Jazz.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 14 Ιουλίου 2018