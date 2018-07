Εντυπωσιακός ήταν ο Ζακ Όγκαστ στο ματς των Κινγκς με τους Καβς για το Summer League.

O παίκτης του Σακραμέντο μέτρησε 19 πόντους και 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα, όντας ο πρωταγωνιστής για την ομάδα του.

Παρόλα αυτά οι βασιλιάδες δεν απέφυγαν την ήττα με 96-84.

Πρώτος σκόρερ των Κινγκς ο Τζάκσον με 20 πόντους

Some work left to do next half.

Zach Auguste leads the way with 11 pts, 5 boards pic.twitter.com/bi0VORWHHY

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) 11 Ιουλίου 2018