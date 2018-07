Ο 25χρονος γκαρντ αγωνίστηκε φέτος σε 80 ματς των Σπερς έχοντας κατά μέσο όρο 6,9 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά 19 λεπτά συμμετοχής.

Την είδηση για την παραμονή του Φορμπς για άλλα δύο χρόνια στο Σαν Αντόνιο, αποκάλυψε ο Σαμς Τσαράνια και το Yahoo Sports.

Forbes will re-sign with Spurs on a two-year deal, league sources said. https://t.co/ruyQBUG3I6

— Shams Charania (@ShamsCharania) 10 Ιουλίου 2018