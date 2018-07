«Χρυσώνουν» τον Μπούκερ με συμβόλαιο-ρεκόρ οι Σανς! (pic)

Πιστεύουν πολύ στον Ντέβιν Μπούκερ οι Σανς και τον ανταμείβουν με νέο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο σουτέρ του Φοίνιξ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο αξίας 158 εκατ. δολαρίων. Αυτό τον βάζει στην κορυφή των συμβολαίων με τις μεγαλύτερες αποδοχές στη ιστορία των «ήλιων».

Tην σεζόν που μας πέρασε ο Μπούκερ είχε 24.9 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 4.7 ασίστ, ενώ σούταρε με 38.3 στα τρίποντα.

Οι Σανς ελπίζουν πως η συνεργασία του με τον ΝτεΆντρε Έιτον θα βάλει και πάλι την ομάδα στα playoffs και γενικότερα στον δρόμο των επιτυχιών.

Sources: Devin Booker has signed a 5-year, $158M maximum contract extension with the Phoenix Suns.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 8 Ιουλίου 2018