Ο «τρελός» χορός του Στίβενσον μετά από εύστοχο καλάθι (vid)

Ο Λανς Στίβενσον έχει καλή διάθεση και το δείχνει.

Ο 28χρονος γκαρντ/φόργουορντ βγήκε μια βόλτα στο πάρκινγκ του σπιτιού του και φυσικά πήρε την πορτοκαλί μπάλα στα χέρια του.

Στο βίντεο παρακάτω απεικονίζεται να ευστοχεί σε σουτ και στην συνέχεια να δείχνει τις ικανότητές του στο χορό.

Τώρα, αν ο λόγος της χαράς του είναι και η μεταγραφή του στους Λέικερς του ΛεΜπρόν, μόνο εκείνος το ξέρει!

Lance submitting his entry to the #BombasticChallenge

(via @StephensonLance, h/t @NBAonTNT) pic.twitter.com/yHYYjfhsvg

— Bleacher Report (@BleacherReport) 6 Ιουλίου 2018