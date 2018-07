Μετά από δύο χρόνια στην Ιντιανάπολις και 14 συνολικά στο ΝΒΑ, ο Τζέφερσον άρχισε να... βλέπει και την Ευρώπη!

Τουλάχιστον αυτό είπε ο πρόεδρος και GM των Πέισερς Κέβιν Πρίτσαρντ όσον αφορά το μέλλον του πρώην παίκτη της ομάδας.

Ο Τζέφερσον είναι 33 χρονών και έχει μετρήσει 915 ματς στο ΝΒΑ με 15,7 πόντους και 8,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Kevin Pritchard said that Al Jefferson is considering playing overseas this coming season. That is interesting.

