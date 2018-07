«Λέικερς και Ρόκετς για Καρμέλο» (pics)

Οι Θάντερ θέλουν να εξοικονομήσουν χρήματα κι έτσι ο «Μέλο» θα αποτελέσει παρελθόν.

Ο 34χρονος φόργουορντ θα αρχίσει να ψάχνει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του και ήδη ακούγονται οι πρώτοι προορισμοί.

Ο δημοσιογράφος Μαρκ Στάιν υποστήριξε πως οι Ρόκετς θα ενδιαφερθούν για τον Καρμέλο, ενώ Μαρκ Γκρονόφσκι αναφέρει πως ο παίκτης προτιμά τους Λέικερς.

The Houston Rockets are among the teams that will have interest in Carmelo Anthony once he secures his free agency, according to league sources

— Marc Stein (@TheSteinLine) 6 Ιουλίου 2018