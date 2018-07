Ο Σέρβος φόργουορντ μετά την θητεία του στη Μινεσότα αναμένεται να αλλάξει πόλη και ομάδα και να γίνει συμπαίκτης των Εμπίντ και Σίμονς.

Μάλιστα ο δημοσιογράφος του Sports Illustrated, Τζέικ Φίσερ, εξέφρασε τη σιγουριά του και υπογράμμισε ότι ο Μπιέλιτσα θα υπογράψει στους Σίξερς.

The Sixers are signing forward Nemanja Bjelica to the room mid-level exception, per source.

— Jake Fischer (@JakeLFischer) 5 Ιουλίου 2018