«Τρελά» λεφτά σε Μπούκερ οι Σανς (pic)

Την μπάνκα στον αέρα τινάζουν οι Σανς προκειμένου να κρατήσουν στην ομάδα τον Ντέβιν Μπούκερ. Όπως αναφέρουν πηγές στις ΗΠΑ οι... ήλιοι δίνουν στον νεαρό τους ηγέτη 158 εκατομμύρια δολάρια για να τον έχουν μαζί τους για τα επόμενα πέντε χρόνια. Πλέον οι Σανς περιμένουν την απάντηση του 21χρονου, η οποία αναμένεται να δοθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Devin Booker and the Phoenix Suns are progressing toward finalizing a 5-year, $158M maximum contract extension as soon as the weekend, league sources tell ESPN. Suns presented the offer to Booker in Los Angeles today.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 3, 2018