Ο Μπράντλεϊ μένει με 25 εκατομμύρια δολάρια στους Κλίπερς! (pic)

Ο 28χρονος γκαρντ που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό τη φετινή σεζόν και ο οποίος συμπεριλήφθηκε στα ανταλλάγματα για το trade του Μπλέικ Γκρίφιν στο Ντιτρόιτ αποφάσισε να παραμείνει στους Κλίπερς.

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια θα υπογράψει νέο διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Λος Άντζελες και θα λάβει 25 εκατομμύρια δολάρια στο σύνολο. Φέτος έλαβε 8,8 εκατομμύρια δολάρια.

Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο 14,3 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Sources: Free agent Avery Bradley has agreed to a 2 year, $25M deal with the Clippers.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 3 Ιουλίου 2018