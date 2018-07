Ο 24χρονος γκαρντ ήρθε σε συμφωνία με την ομάδα της Νέας Ορλεάνης και θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο.

Έτσι, ο Αμερικανός παίκτης θα επιστρέψει στην γενέτειρά του, τη Λουισιάνα, ενώ οι οικονομικές του απολαβές παραμένουν άγνωστες.

Payton will sign a one-year deal with Pelicans, a return to his hometown. https://t.co/2UWOKSCLBK

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2 Ιουλίου 2018