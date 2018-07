Θέλει και ο Λέοναρντ Λέικερς! (pic)

Sources: As trade talks have unfolded, Kawhi Leonard’s focus is unchanged: He wants to be a Laker. https://t.co/0wZGf5MrNt

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2 Ιουλίου 2018

Μάλιστα, ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ ανέφερε σε σχετικό «τιτίβισμα»: «Σταυρώστε τα δάχτυλα για νέα από το Σαν Αντόνιο»!

I am sure the Lakernation is rejoicing The acquisition of LeBron James means that the Lakers are just a smidgen away from being real contenders. Congrats to @MagicJohnson & @LALakersLive et al. Cross your fingers for news from San Antonio.

— Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) 2 Ιουλίου 2018