Ο 32χρονος φόργουορντ υπέγραψε νέο μονοετές συμβόλαιο με τους Ρόκετς για $2.4 εκατομμύρια.

Ο Αμερικανός παίκτης την φετινή χρονιά με την ομάδα του Χιούστον είχε κατά μέσο όρο 12.1 πόντους και 3.2 ριμπάουντ.

Free agent Gerald Green has agreed to a one-year, $2.4M deal to return to Houston, league source tells Yahoo.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 1 Ιουλίου 2018