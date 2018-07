«Έδεσαν» τον Μπάρτον οι Νάγκετς! (pics)

Κάτοικος Ντένβερ για τα επόμενα χρόνια θα παραμείνει ο Μπάρτον.

Οι Νάγκετς ήθελαν να τελειώνουν γρήγορα με την υπόθεσή του και τού προσέφεραν τετραετές (3+1) συμβόλαιο, συνολικής αξίας $54 εκατομμυρίων.

Ο 27χρονος γκαρντ βρίσκεται στην ομάδα του Ντένβερ από το 2015 και φέτος είχε κατά μέσο όρο 15.7 πόντους, 5.0 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ.

There's strong momentum with the Denver Nuggets and their free agent guard Will Barton to get a deal done quickly after the start of free agency at 12:01 AM, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 30 Ιουνίου 2018