Ο 32χρονος φόργουορντ θα φορέσει για ακόμα μια χρονιά την φανέλα των Σπερς, έναντι $10 εκατομμυρίων.

Ο Αμερικανός παίκτης πριν από λίγες ημέρες αποφάσισε να κάνει opt out, το οποίο θα του έδινε $8.8 εκατομμύρια.

Την φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 11.5 πόντους και 5.1 ριμπάουντ.

Free agent forward Rudy Gay has committed on a one-year, $10 million deal to re-sign with the San Antonio Spurs, league sources tell Yahoo.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 1 Ιουλίου 2018