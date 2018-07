Συγκεκριμένα, η ομάδα της Μινεσότα προσέφερε μονοετές συμβόλαιο στον 29χρονο γκαρντ, αξίας $2.1 εκατομμυρίων.

Ωστόσο, εκείνος φάνηκε να μην έχει πρόβλημα, αφού συμφώνησε να συνεχίσει στους «λύκους» την καριέρα του.

Free agent Derrick Rose is finalizing a one-year deal to return to Minnesota, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2018