Max contract στους Ρόκετς ο Κρις Πολ! (pic)

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο 33χρονος γκαρντ θα παραμείνει στο Χιούστον για τέσσερα ακόμα χρόνια και οι οικονομικές του απολαβές θα φτάσουν τα $160 εκατομμύρια!

Ο «CP3» έμεινε ελεύθερος με το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, αλλά η ομάδα του Μάικ Ντ' Αντόνι έδειξε και με το παραπάνω πως θέλει να τον κρατήσει και να τον έχει πλάι στον Τζέιμς Χάρντεν.

All-Star Chris Paul will sign a four-year, $160M max contract to stay with the Houston Rockets, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Ιουλίου 2018