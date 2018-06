Υπογράφει νέο διετές με Ουόριορς ο Ντουράντ (pic)

Σύμφωνα με το ESPN, ο Κέβιν Ντουράντ αναμένεται να υπογράψει νέο διετές συμβόλαιο με τους Ουόριορς.

Μάλιστα θα πάρει max συμβόλαιο το οποίο θα του αποφέρει τη νέα σεζόν 30.000.000 δολάρια, ενώ η δεύτερη θα είναι στο χέρι του παίκτη αν θα ανανεωθεί και θα μπορεί να του αποφέρει 31.500.000 δολάρια.

Ο 29χρονος σούπερ σταρ είναι στο Γκόλντεν Στέιτ από το 2016 έχοντας πανηγυρίσει δύο πρωταθλήματα και απ' ότι φαίνεται έχει στόχο να βάλει κι άλλους τίτλους στο παλμαρέ του.

Ετσι, οι Κάρι, Γκριν, Τόμπσον, Ιγκουαντάλα και Ντουράντ θα είναι μαζί για τουλάχιστον ακόμη έναν χρόνο.

