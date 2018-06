Ο 26χρονος φόργουορντ /σέντερ έκανε χρήση του όρου στο συμβόλαιό του και θα μείνει στους Χοκς.

Τη φετινή σεζόν ο Αμερικανός παίκτης είχε κατά μέσο όρο 7.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ.

Hawks forward Mike Muscala has exercised his $5M player option, source tells ESPN. He will be back with Atlanta.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 24 Ιουνίου 2018