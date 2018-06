Έβαλε τα κλάματα ο Νοξ μετά το draft (vid)

Οι Νικς επέλεξαν τον Κέβιν Νοξ στο νο.9 του draft και πλέον ο νεαρός φόργουορντ μπορεί να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα και να παίξει στο ΝΒΑ.

Μάλιστα ο Νοξ έδειξε πόσο πολύ το ήθελε, αφού όταν του τηλεφώνησε ο Ντέιβιντ Φιζντέιλ μετά το draft, έβαλε τα κλάματα. Ήταν δάκρυα χαράς φυσικ'α.

Ο νέος παίκτης των Νικς ευχαρίστησε τους ανθρώπους της ομάδας για την ευκαιρία σε μια έντονη στιγμή για αυτόν.

Δείτε τη

Minutes after being drafted and realizing a lifelong dream, @KevKnox received a special phone call #NewYorkForever pic.twitter.com/Amyb9QkUOl

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 22 Ιουνίου 2018