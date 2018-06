Ο Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο που βρέθηκε στη θέση 17 του φετινού draft επιλέχτηκε από τους Μπακς.

Ενας πολύ καλός σουτέρ, πρωταθλητής με το Βιλανόβα και MVP του Final 4 του NCAA θα βρεθεί στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

With the 17th pick in the 2018 NBA Draft, the Milwaukee Bucks select Donte DiVincenzo!! #BucksDraft x #FearTheDeer pic.twitter.com/8CFoFcSlCi

