Γίνεται free agent ο Χάουαρντ (pic)

Μπορεί να πήγε χθες στους Νετς, αλλά δεν φαίνεται να μένει και πολύ ο Ντουάιτ Χάουαρντ.

Σύμφωνα με τον Chris Haynes οι δύο πλευρές εχουν μπει σε διαπραγματεύσεις για buyout με σκοπό να μείνει ελεύθερος ο «Superman».

Δεν τελειώνουν οι περιπέτειες για τον Ντουάιτ Χάουαρντ, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να μην προλάβει να παίξει ούτε ματς με τη φανέλα των Νετς.

Dwight Howard and Brooklyn will negotiate a buyout to enter free-agency, league sources tell ESPN.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 21 Ιουνίου 2018