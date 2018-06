Παραμένει στους Χοκς ο Ντέντμον! (pic)

Σύμφωνα με το Yahoo Sports και τον Σαμς Τσαράνια, ο φόργουορντ των Χοκς θα ενεργοποιήσει την οψιόν στο συμβόλαιό του, το οποίο θα του αποφέρει 7,2 εκατομμύρια δολάρια την επόμενη χρονιά.

Ο Ντέντμον υπέγραψε πέρσι διετές συμβόλαιο στους Χοκς και μάλιστα πραγματοποίησε καλή σεζόν έχοντας κατά μέσο όρο 10 πόντους και 7,9 ριμπάουντ σε 62 ματς.

Hawks center Dewayne Dedmon has exercised his $7.2M player option for next season, league sources tell Yahoo.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 21 Ιουνίου 2018