'Εσκασε η «βόμβα»: Στους Νετς ο Χάουαρντ! (pic)

«Βόμβα» στο ΝΒΑ με τον Ντουάιτ Χάουαρντ.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι οι Νετς παίρνουν τον Superman από τους Χόρνετς και δίνουν στις σφήκες τον Τιμοφέι Μοζγκόφ.

Με αυτό τον τρόπο οι Νετς θα εξοικονομήσουν 17 εκατ. δολάρια για τη σεζόν 2019-20. Έτσι θα τους επιτρέψει να έχουν δύο θέσεις για max συμβόλαια. Αυτό σημαίνει πως θα κοιτάξουν για all star παίκτη.

Φέτος ο Χάουαρντ έκανε μια εξαιρετική σεζόν με 16.6 πόντους, 12.5 ριμπάουντ και 1.6 μπλοκ.

Charlotte is finalizing a deal to send Dwight Howard to the Brooklyn Nets for Timofey Mozgov, league sources tell ESPN. Nets will save $17M on deal in 2019-20 season, allowing them to create two max salary slots.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 20 Ιουνίου 2018