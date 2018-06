Αποχωρεί από τη Μινεσότα ο Κρόφορντ (pic)

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια και το Yahoo Sports, ο έμπειρος φόργουορντ είπε όχι στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια ενόψει της σεζόν 2018-19.

Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει στη Μινεσότα και στους Τίμπεργουλβς και θα ψάξει κάτι καλύτερο στην δύση της καριέρας του.

Minnesota's Jamal Crawford has declined his $4.5M player option for 2018-19 season, league sources tell Yahoo. Crawford averaged 10.3 points in 20.7 minutes for T'Wolves last season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 18 Ιουνίου 2018