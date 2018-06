Συνεχίζει στους Ουίζαρντς ο Μικς! (pic)

Ο 30χρονος γκαρντ θα λάβει άλλα 3,5 εκατομμύρια δολάρια την επόμενη σεζόν αφού όπως ανέφερε και ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι θα κάνει χρήση του player option στο συμβόλαιό του ενόψει της σεζόν 2018-19.

Φέτος κινήθηκε στα ρηχά με 6,3 πόντους και 1,4 ριμπάουντ, ενώ παράλληλα βρέθηκε θετικός σε χρήση απαγορευμένων ουσίων στο ΝΒΑ με αποτέλεσμα να δεχθεί ποινή 25 αγώνων!

Μία ποινή που ισχύει και από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Jodie Meeks has picked up his option for the 2018-19 season with the Wizards, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 12 Ιουνίου 2018