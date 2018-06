Τελικά... Νικ Νερς στους Ράπτορς! (pic)

Ο μέχρι πρότινος assistant coach στην ομάδα του Καναδά πήρε... προαγωγή και είναι εκείνος που θα αναλάβει το πόστο του πρώτου προπονητή, κερδίζοντας στην τελική ευθείας της κούρσας τον Ετόρε Μεσίνα.

Ο 50χρονος προπονητής συναντήθηκε με τον πρόεδρο Μασάι Ουτζίρι και τον GM Μπόμπι Ουέμπστερ, προκειμένου να πέσουν οι υπογραφές και να κλείσει το deal.

Την είδηση αποκάλυψε ο γνωστός δημοσιογράφος, Άντριαν Βοϊναρόφσκι.

The Toronto Raptors are hiring assistant Nick Nurse as the franchise's new head coach, league sources tell ESPN. Sides are working through details of contract now.

