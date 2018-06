«Μπάνιο» με σαμπάνιες στα αποδυτήρια των Ουόριορς! (pics & vids)

Ο... κακός χαμός έγινε στα αποδυτήρια της «Quicken Loans Arena»!

Οι «πολεμιστές» έβγαλαν... σκούπα στην έδρα των Καβαλίερς κι έκαναν το back to back στο ΝΒΑ.

Οι παίκτες του Στιβ Κερ το διασκέδασαν με την ψυχή τους, αγκαλιά φυσικά με το τρόπαιο, και δεν δίστασαν να κάνουν... μπάνιο με σαμπάνιες!

Δεν έλειπε, όμως, και το κατάλληλο αξεσουάρ... Τι ήταν αυτό; Μάσκα, για να μην τους μπει το ποτό στα μάτια!

Wanna know what it’s like in the BACK-TO-BACK CHAMPS locker room? pic.twitter.com/XMC418ajmR

— Golden State Warriors (@warriors) 9 Ιουνίου 2018