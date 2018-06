Kαλά νέα για τον Γιάννη, μένει Μπακς ο Σουίνι! (pic)

Πολλές θα είναι οι αλλαγές που θα φέρει ο Μάικ Μπουντενχόλζερ στους Μπακς, αφού μαζί του θα πάρει πολλούς συνεργάτες του από την Ατλ΄'αντα

Σύμφωνα με τον Ματ Βελάσκεζ, στο coaching staff θα είναι οι Χαμ, Τζένκινς, Σάλιβαν, Άντριους και Λι.

Το σημαντικό νέο είναι όμως η παραμονή του Σον Σουίνι στο προπονητικό τιμ.

Ο Σον Σουίνι είναι άνθρωπoς που έχει αναλάβει την ατομική βελτίωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και περνά αρκετές ώρες μαζί με τον Greek Freak.

