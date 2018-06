Απίστευτος Τόμας: «Θα... σκουπιστώ, όπως οι Καβαλίερς»! (vid)

Απολαυστικός «IT» και ρεσιτάλ απαντήσεων!

Ο Αζέια Τόμας φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «Generation Gap NBA Edition» και αντιμετώπισε στο τηλεοπτικό παιχνίδι τον συνονόματό του και παλιά δόξα των Πίστονς, Αζέια Τόμας!

Το παιχνίδι, όμως, δεν εξελίχθηκε καλά για τον 29χρονο γκαρντ των Λέικερς, αφού ο δις πρωταθλητής με την ομάδα του Ντιτρόιτ νικούσε με 50-0.

Και κάπου εκεί (06:52) ήρθε η... επική ατάκα από το στόμα του «κοντορεβυθούλη»: «I'm like the Cavs, I'm gonna get swept» (σ.σ. είμαι σαν τους Καβαλίερς, θα... σκουπιστώ), αφήνοντας «αιχμές» για τους φετινούς τελικούς (όταν το είπε η σειρά ήταν ακόμα στο 2-0).

Ο πρώην κόουτς των Πέισερς, Νικς και FIU δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα γέλια του και βγήκε εκτός στούντιο!

Δείτε το βίντεο