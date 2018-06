Οι παίκτες του ΝΒΑ «μίλησαν»: Χάρντεν για MVP! (pics)

Τα όσα έκανε φέτος στο παρκέ αναγνωρίστηκαν από συμπαίκτες και αντιπάλους!

Η Ένωση Παικτών του ΝΒΑ ανέδειξε τον Τζέιμς Χάρντεν για MVP της σεζόν, για δεύτερη φορά, μετά το 2015!

Ο «Μούσιας» είχε κατά μέσο όρο 30.4 πόντους, 8.8 ασίστ και 5.4 ριμπάουντ και οδήγησε τους Ρόκετς στην πρώτη θέση της βαθμολογίας (65-17), αλλά και στους τελικούς της Δύσης.

Στις 25 Ιουνίου θα μάθουμε αν πάρει στα χέρια του και το βραβείο του «Πολυτιμότερου» της κορυφαίας λίγκας.

(10 of 12)

The NBPA MVP Award

Naturel x James Harden . Congrats @JHarden13!! @TheRealNaturel portrays what it means to hold the crown — with style. #PlayersVoice pic.twitter.com/4zXonyULtU

— NBPA (@TheNBPA) 7 Ιουνίου 2018