Οι Πέλικανς θέλουν τον Κάζινς χωρίς... max συμβόλαιο!

Ο σοβαρός τραυματισμός στον αχίλλειο αποτελεί τροχοπέδη στους Πέλικανς προκειμένου να του προσφέρουν maximum συμβόλαιο.

Γι' αυτόν τον λόγο θέλουν να τον κρατήσουν για... μικρότερο χρονικό διάστημα των πέντε χρόνων και φυσικά με πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που θα όριζε το max contract.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών θα ξεκινήσουν μετά το draft της 21ης Ιουνίου, ενώ έντονο ενδιαφέρον έχουν εκφράσει και οι Ντάλας Μάβερικς.

Woj: Dallas will have interest in signing Cousins, but what they do on draft night on June 21 will factor into how the Mavericks view Cousins come July 1.

— Sagar Trika (@BlazersBySagar) 5 Ιουνίου 2018