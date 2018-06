O Έιτον στο workout των Φοίνιξ Σανς! (pic)

Ο 19χρονος σέντερ με μπόι 216 εκατοστά και ο παίκτης με το μεγαλύτερο -ίσως- potential του draft, δύσκολα δεν θα... καταλήξει στους Σανς.

Γι' αυτόν τον λόγο περνάει από το workout της ομάδας της Αριζόνα η οποία και έχει την πρώτη επιλογή του φετινού draft.

Βέβαια υπάρχει και ο... Λούκα Ντόντσιτς, τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά ο Κοκόσκοφ από την θητεία τους στην εθνική Σλοβενίας ωστόσο ο Έιτον πρόκειται για... θαύμα της φύσης!

Deandre Ayton will be in for a solo draft workout tomorrow with the Phoenix Suns. There will be media availability.

