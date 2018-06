Το φοβερό σκίτσο για την... κούραση του ΛεΜπρόν (pic)

Στο νέο σκίτσο που πρωταγωνιστεί ο ΛεΜπρόν φαίνεται... εξαντλημένος από την κούραση, έχοντας κάνει τα πάντα για λογαριασμό των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Άλλωστε και ο ίδιος δηλώσει συνέχεια το πόσο κουρασμένος νιώθει τη φετινή σεζόν.

Δείτε το χαρακτηριστικό σκίτσο

LeBron James scored or assisted on 62.2% of the Cavs’ field goals tonight. Would have been higher if you exclude the field goals in garbage time with LeBron out. #NBA pic.twitter.com/IjmUjxe2UU

— ProCity Hoops™ (@ProCityHoops) 4 Ιουνίου 2018