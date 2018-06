Το Game 1 των τελικών... σημαδεύτηκε από την εκπληκτική τριποντάρα του Στεφ Κάρι στο τέλος του ημιχρόνου.

Το ΝΒΑ μάζεψε τις περιγραφές που έκαναν δίκτυα από όλον τον κόσμο στη φάση αυτή και το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό.

Ακούστε το

Steph Curry beats the first-half horn in Game 1... as heard around the world!

: #NBAFinals

: #WhateverItTakes x #DubNation

: 8:00pm/et SUNDAY

: #NBAonABC pic.twitter.com/uKDHsUUN6q

— NBA (@NBA) 2 Ιουνίου 2018