Εκπληκτικός ήταν ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Game 1 με τους Ουόριορς και μέτρησε 51 πόντους 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Το ΝΒΑ έφτιαξε ένα video με τις μεταδόσεις του τελικού από πολλά ξένα δίκτυα ανά τον κόσμο και έδωσε βάση στον «Βασιλιά».

LeBron's incredible Game 1 performance (51/8/8)... as heard around the world!

— NBA (@NBA) 2 Ιουνίου 2018