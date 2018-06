Οι αντιδράσεις των ΝΒΑers στην... γκάφα του Σμιθ! (pics & vid)

Ο 32χρονος γκαρντ/φόργουορντ «καταδίκασε» τους Καβαλίερς, όταν, με το σκορ στο 107-107, πήρε το ριμπάουντ μετά τη χαμένη βολή του Χιλ και με 4.7'' να απομένουν για το φινάλε του πρώτου τελικού, «ροκάνισε» ανεξήγητα το χρόνο.

Φυσικά, άλλοι παίκτες του ΝΒΑ που απολάμβαναν εκείνη την στιγμή τον αγώνα, δεν άφησαν ασχολίαστο το γεγονός.

Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις τους

NBA Twitter went crazy on that JR play. A post shared by espn (@espn) on Jun 1, 2018 at 7:06am PDT

Jr is on that henny lol pic.twitter.com/0GBhgXjVyt — Joel Embiid (@JoelEmbiid) 1 Ιουνίου 2018

Damn JR . On another note , bron getting 50 ball — CJ McCollum (@CJMcCollum) 1 Ιουνίου 2018

— DeMarcus Cousins (@boogiecousins) 1 Ιουνίου 2018

— Paul Pierce (@paulpierce34) 1 Ιουνίου 2018

J.R. needs to be on Shaqtin a fool.... — DeMarre Carroll (@DeMarreCarroll1) 1 Ιουνίου 2018

JR JR JR just wait on the memes...... 3.2.1 good game tho — R.HollisJefferson (@IAmCHAP24) 1 Ιουνίου 2018

LMAOOOOO “I thought we were up 2” — Evan Fournier (@EvanFourmizz) 1 Ιουνίου 2018

yo @SHAQ u up?? — Chandler Parsons (@ChandlerParsons) 1 Ιουνίου 2018

Yo really JR come on bro! — Kenneth Faried (@KennethFaried35) 1 Ιουνίου 2018