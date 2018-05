Δεν παίζει ο Πολ στο Game 7! (pic)

Άσχημα μαντάτα για τους Ρόκετς.

Ο Κρις Πολ δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του στο δεξί του πόδι και δεν θα αγωνιστεί στο καθοριστικό αποψινό Game 7 των Ρόκετς με τους Ουόριορς (04:00) για τους τελικούς Δύσης.

Ο Μάικ Ντ' Αντόνι το ανακοίνωσε και πλέον οι «ρουκέτες» θα αναγκαστούν να πάιξουν χωρίς τον ένα εκ των δύο κορυφαίων παικτών τους.

Θα αντέξει ο Χάρντεν μαζί με τους Καπέλα και Γκόρντον απέναντι σε Κάρι, Ντουράντ, Τόμπσον και Γκριν;

Official from Mike D'Antoni: @CP3 will not play tonight. pic.twitter.com/pEg5bTJiJW

— Houston Rockets (@HoustonRockets) 28 Μαΐου 2018