Έγραψε ιστορία ο Τόμπσον! (pic & vid)

Όλα θα κριθούν σε 7ο ματς στη Δύση!

Ο Κλέι Τόμπσον είχε κέφια στο Game 6, αφού μέτρησε 35 πόντους και 9 τρίποντα, επιτρέποντας στους Ουόριορς να ισοφαρίσουν σε 3-3.

Mάλιστα τα 9 τρίποντα είναι η 2η καλύτερη επίδοση στην ιστορία των playoffs. Η πρώτη ανήκει και πάλι στον Κλέι, αφού είχε σημειώσει 11 κόντρα στους Θάντερ το 2016.

Klay had no desire to go home! #NBAPlayoffs | #DubNation pic.twitter.com/fCSf43cIrI

Klay Thompson made nine 3-pointers tonight, tied for the second-highest total in postseason history. The only player with more?

How about Klay Thompson... Also in a Game 6 Western Conference Finals game while facing elimination (11 3-Pt FG in 2016 vs OKC) pic.twitter.com/hTq1B5KLjC

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 27 Μαΐου 2018