Μυθικά πράγματα ο ΛεΜπρόν με ρεκόρ! (vid)

Απίστευτος, συγκλονιστικός ΛεΜπρόν Τζέιμς για άλλη μια φορά.

Ο Βασιλιάς έκανε... όργια στο Game 6 απέναντι στους Σέλτικς, επιτρέποντας στους Καβς να ισοφαρίσουν στους τελικούς Ανατολής σε 3-3.

Ο ΛεΜπρόν μέτρησε 46 πόντους, 11 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο και 3 λάθη, ενώ κατάφερε να κάνει ρεκόρ πόντων σε παιχνίδι αποκλεισμού στα playoffs (αν έχαναν οι Καβς θα αποχαιρετούσαν).

Υπόκλιση στον ηγέτη του Κλίβελαντ!

LeBron had NO interest going home for the off-season, putting up 46 PTS, 11 REB, 9 AST to lead the @cavs to the W! #NBAPlayoffs | #WhateverItTakes pic.twitter.com/yrJxW2J0Vr

— NBA (@NBA) 26 Μαΐου 2018