Με τέτοιον ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν γινόταν να χάσουν οι Καβαλίερς. Η ομάδα του Κλίβελαντ νίκησε με 111-102 τους Σέλτικς και ισοφάρισαν τη σειρά των τελικών Ανατολής σε 2-2.

Ο «Βασιλιάς» ήταν απολαυστικός με 44 πόντους, βοηθώντας τους... ιππότες να προστατεύσουν την έδρα τους.

Oι Καβς ήταν ανώτεροι από τους αντιπάλους του στο πρώτο ημίχρονο και κατάφεραν να προηγηθούν με 68-53, έχοντας 6/11 τρίποντα, σε ένα διάστημα που ο ΛεΜπρόν μέτρησε 22 ποντους. Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Κέλτες πάλεψαν για την ανατροπή, αλλά οι Καβς άντεξαν και έφτασαν στη νίκη.

Για τους νικητές εκτός του ΛεΜπρόν, ο Κόρβερ είχε 14 , ο Τόμπσον είχε 13 με 12 ριμπάουντ, ο Χιλ σημείωσε 13, ενώ ο Λοβ μέτρησε 9 πόντους και 10 ριμπάουντ

Στον αντίποδα ο Μπράουν είχε 23, ο Τέιτουμ είχε 17, ο Ροζίερ είχε 16 πόντους, 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Χόρφορντ σημείωσε 15 με 7 ριμπάουντ