Αρνητικό ρεκόρ οι Ρόκετς, ιστορία οι Ουόριορς! (pic)

Συγκεκριμένα, το -41 από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ισοδυναμεί με την μεγαλύτερη -σε έκταση- ήττα των Ρόκετς στην ιστορία τους στα playoffs.

Και αν 'ταν μόνο αυτό; Είναι και η μεγαλύτερη ήττα στην postseason για ομάδα που τερμάτισε στην κανονική περίοδο με περισσότερες από 65 νίκες!

Όσο για τους Ουόριορς; Το +41 αποτελεί τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας τους στα playoffs.

The @warriors won Game 3 by 41 points:

- Largest win in Warriors postseason history

- Largest loss in Rockets postseason history

- Largest loss in NBA postseason history by team that won 65+ games during the regular season

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 21 Μαΐου 2018