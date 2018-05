Θα έλεγε κανείς... ποιος τον είδε και δεν τον φοβήθηκε, ειδικά στην τρίτη περίοδο του αγώνα.

Το διάστημα που σημείωσε τους 19 από τους 35 πόντους, έχοντας συνολικά 8/11 δίποταν, 5/12 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 τάπα και 1 λάθος σε 34 λεπτά συμμετοχής.

Δείτε τα κατορθώματά του.

Steph Curry sparks the @warriors Game 3 victory at home with 35 PTS (18 in Q3), 6 REB, 5 3PM! #DubNation #NBAPlayoffs pic.twitter.com/2bAHu5cKOl

— NBA (@NBA) 21 Μαΐου 2018