Χαραλαμπόπουλος και Καλαϊτζάκης στο διεθνές camp του Τρεβίζο (pic)

Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη ανακοίνωσε τους 31 παίκτες που θα συμμετέχουν στο γνωστό τουρνουά της ιταλικής πόλης, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι Χαραλαμπόπουλος - Καλαϊτζάκης.

Οι παίκτες των ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, αντίστοιχα, «κυνηγούν» την τύχη τους για το ΝΒΑ και θα πάρουν μέρος στο διεθνές αυτό τουρνουά, αφού θα βρίσκονται scouts του ΝΒΑ εκεί.

The NBA announced the roster for the Global Camp in Treviso June 2–5. Some good names on this list. pic.twitter.com/D7jvYk9XeC

— Jeremy Woo (@JeremyWoo) 18 Μαΐου 2018