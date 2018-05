Ο υποψήφιος MVP ΛεΜπρόν έγραψε ιστορία! (pic)

Άλλο ένα... παράσημο στην σπουδαία καριέρα του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο «Βασιλιάς» είναι ανάμεσα στους 3... φιναλίστ για το βραβείο του MVP μαζί με τους Χάρντεν και Ντέιβις και αυτή είναι η 13η σερί σεζόν που τερματίζει μέσα στο TOP-5 της κούρσας για τον πολυτιμότερο παίκτη της regular season.

Στη δεύτερη θέση βρίσκουμε τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ με 12 σερί, ενω ο Μπιλ Ράσελ μετράει 10 συνεχόμενες.

Η συνέπεια του ΛεΜπρόν όλα αυτά τα χρόνια είναι φοβερή, ενώ φέτος τα πράγματα που κάνει στο Κλίβελαντ τα λες... μυθικά!

LeBron James was named 1 of 3 finalists for MVP

This will be the 13th straight season he's finished top-5 in the MVP race, the longest such streak since the award was first given in 1955-56.

The next longest streaks are held by Kareem Abdul-Jabbar (12) and Bill Russell (10)

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 17 Μαΐου 2018