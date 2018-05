Τόμας: «Επιτέλους δεν πονάω» (pic)

Ο Αζάια Τόμας πέρασε πολλά αυτή την σεζόν και κυρίως δεν είχε αποθεραπευτεί πλήρως από το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρούσε. Το καλοκαίρι από τους Σέλτικς βρέθηκε στους Καβαλίερς και από εκεί στο Λος Άντζελες και τους Λέικερς.

Η απόδοση του δεν ήταν συνέχεια της προηγούμενης σεζόν του με την φανέλα των Σέλτικς και αυτό ήταν κάτι που προβλημάτισε γενικά.

Πλέον με ένα αισιόδοξο tweet του δείχνει έτοιμος για την επόμενη σεζόν.

«Δεν μπόρεσα να γυμναστώ και να βελτιωθώ την σεζόν που πέρασε. Πλέον δεν πονάω. Θα έχει πλάκα η συνέχεια».

I haven’t been able to really workout & get better in over a year! Finally pain free. This is going to be fun!!! #ThatSLOWgrind

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) 16 Μαΐου 2018